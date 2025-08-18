Scaloni mezcla experiencia y juventud en la nómina de convocados

La Selección argentina ya tiene definida la base de futbolistas para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó una prelista de 33 nombres que combina figuras consagradas, juveniles en crecimiento y un debut absoluto.

El dato más resonante es la convocatoria de José Manuel López, delantero de 24 años surgido en Lanús y actualmente en Palmeiras, que atraviesa una temporada con 15 goles en 42 partidos. También regresa Lionel Messi, quien dejó atrás la lesión sufrida en el Inter Miami y llega tras marcar y asistir en la MLS.

Además, el cuerpo técnico volvió a incluir a Marcos Acuña y sumó a Alan Varela (Porto), mientras que jóvenes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nicolás Paz y Valentín Carboni repiten en la nómina. La gran ausencia es Enzo Fernández, suspendido tras su expulsión frente a Colombia.

La Albiceleste, ya clasificada y con el primer puesto asegurado (35 puntos en 16 partidos), recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental y cerrará su campaña el martes 9 frente a Ecuador en Guayaquil.

Con este grupo, Scaloni buscará terminar en lo más alto de las Eliminatorias por segunda edición consecutiva y seguir consolidando el recambio en varias posiciones de cara a la Copa del Mundo.