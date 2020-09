Ángel Di María puso el grito en el cielo cuando no fue convocado a las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la Selección", había dicho "Fideo" al enterarse que no iba a estar presente en los partidos ante Ecuador y Bolivia, a jugarse el 8 y el 13 de octubre próximos.

"No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", dijo el entrenador a modo de respuesta a la Central Deportiva de Rosario.

Y agregó: "Cuando agarramos la Selección era el momento de hacerlo. Hoy ya tenemos una base de jugadores que siempre han estado con nosotros y nos han respondido. Eso nos da confianza para lo que viene".

Fue su modo de explicar la salida de jugadores históricos del seleccionado y la llegada de una camada nueva, que es la que afrontará de ahora en más los compromisos que vienen con la perspectiva de la clasificación a Qatar 2022.