La Selección Argentina afronta su último compromiso de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este martes, desde las 20, visitará a Ecuador en Guayaquil. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado y no contará con Lionel Messi ni Cristian “Cuti” Romero.

En conferencia de prensa, el técnico destacó la dificultad del cruce. “Es una de las mejores selecciones del mundo. Este equipo intenta ser ofensivo y lo consiguió. Tiene un funcionamiento claro y será un partido complicado”, sostuvo.

Scaloni comparó el plantel actual con el que logró el pasaje a Qatar 2022. “Son parecidos. En esta camada hay jugadores jóvenes que nos dan otras opciones. Es un juego más vertical, con chicos que manejan bien la pelota. La idea es la misma, pero con otro vuelo porque llegaron otros nombres”, explicó.

De cara al choque en el estadio Monumental Banco Pichincha, adelantó variantes en el equipo. “Contra Ecuador habrá dos cambios seguros y alguno más. Es una buena prueba para ver a otros jugadores”, avisó.

Sobre su futuro, el santafesino aclaró que no está enfocado en eso, pero si resaltó su buena relación con el presidente de AFA, Claudio Tapia. “Somos cercanos y los jugadores se sienten cómodos. Juntarnos y entrenar es importante para todos”, expresó.

Argentina viaja este lunes a las 16 rumbo a Guayaquil.

Será la tercera vez que la Albiceleste juegue en esa ciudad: en 1960 ganó 6-3 y en 2022 empató 1-1 con gol de Julián Álvarez.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, se mostró confiado de cara al choque ante la selección argentina: “Es momento de probarnos contra Brasil y Argentina de igual a igual. Si ganamos o perdemos, que no sea por la altura, sino por nuestras fuerzas”, aseguró.