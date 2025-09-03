Scaloni se quebró al hablar de Messi y la conferencia terminó entre lágrimas

Lionel Scaloni habló este miércoles en la previa del partido de Eliminatorias ante Venezuela. La conferencia transcurría con normalidad hasta que un periodista, al preguntarle por Lionel Messi, se quebró en vivo.

En medio de la ronda de preguntas, Scaloni identificó las lágrimas del periodista y le tiró un “Estás llorando. No era mi intención, eh”. El cronista lo miró y soltó una frase que le cambió la cara al santafesino: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Allí, Scaloni, con lágrimas en los ojos, intentó continuar: “Me parece que vamos a tener que cortar acá”, alcanzó a decir.

Más temprano, el DT había dejado su reflexión sobre el capitán: “Jugué con él y después lo tuve en un Mundial que ganamos. Con el tiempo se valorará mucho más. Lo que genera cuando entra al predio no se lo vi a nadie. Hoy está, y hay que disfrutarlo”.

El encuentro con los medios terminó antes. El momento se viralizó, con el llanto de Scaloni y el recuerdo de Messi como protagonistas.

La Selección enfrentará a Venezuela este jueves desde las 21:00 en el estadio Monumental. Argentina llega como líder de la clasificación sudamericana, mientras que la Vinotinto pelea por mantenerse en zona de repechaje. El equipo de Scaloni buscará estirar su invicto en las Eliminatorias y llegar con confianza al choque de la próxima semana ante Paraguay en Asunción.