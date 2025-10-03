Scaloni sorprendió con tres caras nuevas en la lista de la Selección

Lionel Scaloni oficializó este viernes la nómina de la Selección argentina para los dos amistosos internacionales que se disputarán en octubre en territorio estadounidense. El equipo campeón del mundo se medirá frente a Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y luego contra Puerto Rico el 13 del mismo mes en el Soldier Field de Chicago.

En total, el entrenador convocó a 28 jugadores, con la presencia de Lionel Messi como referente principal. La lista incluyó tres incorporaciones que no figuraban en llamados anteriores: el arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras).

Una de las noticias destacadas es el regreso de Enzo Fernández, ausente en la última ventana de Eliminatorias por suspensión. Además, se concretó la vuelta de Marcos Senesi, quien había tenido escasa participación desde el Mundial de Qatar y ahora se ganó un lugar debido a las lesiones de Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.

También se mantiene en la nómina José Manuel López, delantero de Palmeiras que ya había sido citado en la anterior convocatoria y ratificó su lugar con sus actuaciones en la Copa Libertadores.

Por cuestiones físicas quedaron al margen Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala (Roma), aún en etapa de recuperación.

Cinco futbolistas que se desempeñan en la Liga Profesional forman parte de la lista: Cambeses, Rivero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes.

Lista completa de convocados

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.