Diego Schwartzman, quien sorteó algunas dificultades antes de instalarse hoy en los cuartos de final del Argentina Open, consideró que pudo ganarle al eslovaco Lukas Klein "porque encontró soluciones a tiempo" y destacó que su juego evolucionó respecto del anterior torneo en Córdoba.



"No conocía a mi rival, le pegaba muy fuerte y jugaba muy agresivo, eso me llevó un tiempo de adaptación. Gané porque encontré soluciones a tiempo, eso lo tomo como una evolución respecto a la semana pasada", analizó el "Peque" en diálogo con los medios de prensa, después del partido que cerró la cuarta jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El argentino le ganó al eslovaco Lukas Klein por 6-4 y 6-2 en los octavos de final del Argentina Open, y mostró una versión mejorada respecto a la semana pasada en Córdoba, cuando cayó en cuartos de final ante el catalán Albert Ramos.



"Es muy lindo jugar en casa, con mi familia y amigos en el estadio. Agradezco a todos los que vinieron a apoyarme y espero seguir adelante mañana ante un rival que será más complicado", adelantó el "Peque".



El argentino, de 28 años, enfrentará hoy no antes de las 20 al español Jaume Munar, un especialista en polvo de ladrillo al que le ganó las dos veces que se enfrentaron, en la edición 2018 del US Open y el año pasado en Córdoba.



"Debo mejorar para ganarle a Munar. Es un tenista que trae todas las pelotas que le tirás, las devuelve, eso por momentos te pone loco", concluyó Schwartzman, quien también recordó que terminó sin ningún dolor en la rodilla, que arrastraba desde su partido ante Ramos en Córdoba.

Los partidos de hoy

En esta jornada habrá duelos entre argentinos y españoles. Por los cuartos de final Diego Schwartzman enfrentará a Jaume Munar y Francisco Cerúndolo lo hará ante Pablo Andújar.

En los otros partidos de cuartos de final Albert Ramos Viñolas jugará con el australiano Sumit Nagal y el serbio, Miomir Kecmanovic, dirigido por David Nalbandián lo hará ante el serbio Laslo Djere.