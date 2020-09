Diego Schwartzman en cuartos de final del Masters 1000 de Roma, este sábado, se dio el enorme lujo de ganarle por primera vez en su carrera a Rafael Nadal.

"Es muy loco, tres semanas muy locas para mí. Iba a ir a buscar ritmo. jugué muy buen tiempo similar al de Rafa en Roland Garros. No estaba jugando bien, no sabía si podía", señaló un agitado Peque apenas finalizó el duelo con el mallorquín.

"Hoy jugué el mejor tenis de mi vida. Antes del partido, no estaba pensando en ganarle porque no estaba jugando bien. Pero hoy hice un gran esfuerzo y estoy muy feliz."

