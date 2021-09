Diego Schwartzman mostró una mueca de felicidad por su victoria de este domingo que le permitió a la Argentina quedarse con la serie ante Bielorrusia al alcanzar un irremontable 3 a 1, aunque destacó que le gente lo trató "muy mal" en las redes sociales por su derrota del sábado.



"Me han llegado a escribir que no juegue más al tenis y que no vuelva nunca más a Argentina. Eso es lo malo que tienen las redes sociales. La crítica malintencionada duele mucho" , comentó el "Peque" en diálogo con los medios de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El número uno del tenis sudamericano desde su casillero 15 en el ranking mundial perdió ayer con el juvenil bielorruso Andrei Ostapenkov por 6-4 y 6-3 en una derrota sin precedentes en la Davis que fue además la peor de su carrera profesional, debido a que su rival ni siquiera tiene clasificación en la ATP.



La recuperación llegó en el cuarto punto que le ganó en esta jornada a otro juvenil aunque al menos con ranking ATP, Alexander Zgirovsky, por un cómodo 6-1 y 6-2.



"Quero agradecer a todos los que me apoyaron después de un día durísimo. Cuando uno recibe ayuda es todo más fácil. Durante esta jornada pude mejorar y sacarme de encima la mala sangre que me hice, pero mi nivel en la Davis no llegó a su techo", añadió Schwartzman.



El "Peque" adelantó que quiere estar nuevamente en el equipo en la próxima serie a jugarse en marzo, cuando la Argentina buscará meterse en la finales de la Copa Davis 2022 ante un rival que recién se conocerá a fin de año.



"Es espectacular representar a Argentina. Creo que todos podemos hacerlo mejor en lo individual y tenemos un muy buen equipo, todos disfrutamos mucho de venir", concluyó el "Peque", quien tras su inesperada derrota recibió mensajes positivos de varios tenistas, entre ellos dos campeones de Copa Davis como Federico Delbonis y Leonardo Mayer.