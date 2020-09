Luego del triunfo histórico ante Rafael Nadal, siempre candidato en polvo de ladrillo, por primera vez en su carrera, Diego Schwartzman aprovechó el envión y se metió en la final del Masters 1000 de Roma.

Después de más de tres horas de partido, Schwartzman venció a Denis Shapovalov por 6-4, 5-7 y 7-6 y definirá el título con Novak Djokovic. Es su primera final de un Masters 1000 que se disputará este lunes desde las 12.00.

