"Después de mucho pensar, tomé la primera decisión respecto de mi próxima temporada. He elegido no jugar más en la Euroliga, ni con Milán ni con otro equipo. Quiero agradecerle a Olimpia por haberme dado esta oportunidad. Fue un año muy divertido en el que experimenté un gran ambiente que me hizo sentir como en casa. Por otro lado, no he decidido si me retiraré o si buscaré jugar en otra competición. Tomaré una decisión final en las próximas semanas", así dice el comunicado con el que el argentino informó de su decisión.