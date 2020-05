El capitán de la Selección argentina de básquet, Luis Scola, quien actualmente juega para el Armani Jeans Milano de Italia, dialogó en ESPN y aseguró que tras 22 años fuera de Argentina no siente arraigo por su país y no se considera natural de la tierra que lo vio nacer.

"No me siento argentino, pero no por Argentina en sí: no me siento de ningún lugar", aseguró Luifa en una nutrida charla con el periodista Alejandro Fantino.