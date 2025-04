Se abre la danza de nombres para suceder a Fernando Gago en Boca

La caída ante River Plate pegó fuerte, llevando a Juan Román Riquelme a tomar la decisión. Gago, exfutbolista surgido en la institución, se despidió del plantel y dejó su cargo.

La noticia fue confirmada por Mauricio Serna, vocero del club, quien manifestó que la decisión no fue fácil debido a que Gago es "un hombre de la casa", pero necesaria para la institución. Serna señaló que la decisión se tomó "con toda la tranquilidad" tras buscar "hasta altas horas de la noche" la manera de que Gago no continuara como entrenador. Con la partida de Gago, ya comenzó la búsqueda de su reemplazante.

La lista de candidatos para asumir el puesto es encabezada por el último campeón de la liga argentina: Gustavo Quinteros. El ex entrenador de Vélez Sarsfield es "del gusto de Román", según trascendió desde Boca, lo que lo posiciona como el principal candidato. Quinteros tuvo un destacado 2024 (o final de 2024, según se interprete la fuente) en Vélez, ganando la Liga Profesional tras ser subcampeón de la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Aunque cayó en otra final (Trofeo de Campeones), decidió no renovar con el club de Liniers. Este año, asumió en el Gremio de Brasil buscando un desafío deportivo y un salto económico, pero fue despedido rápidamente tras perder la final del Torneo Gaúcho y ser goleado en el inicio del Brasileirao.

Otro nombre que suena, con menos experiencia pero una personalidad que podría ser ideal para el presente de Boca, es Cristian "Kily" González. El ex mediocampista, que vistió la camiseta de Boca a pedido de Maradona antes de su exitosa carrera en Europa y la Selección, se ha volcado de lleno a su rol como entrenador, mostrando en Rosario Central y Unión la misma intensidad que tenía como jugador: vértigo, sacrificio, lucha y búsqueda constante del arco rival. En Unión, logró salvar al equipo del descenso, lo hizo pelear y clasificar a copas, y dio rodaje a juveniles. Aunque recientemente dio un paso al costado en el club santafesino por falta de recambio, su cercanía con Román Riquelme por compartir vestuarios es un aspecto a considerar. A los 50 años, daría un salto importante, asumiendo el liderazgo de un equipo en octavos de final del torneo local y con la perspectiva de jugar el Mundial de Clubes.

También se menciona a Gabriel Milito, quien combina juventud y experiencia. El "Mariscal", ídolo de Independiente y alguna vez considerado para River, llegó a la final de la Copa Libertadores en noviembre (del año pasado, según el texto) con su Atlético Mineiro, eliminando precisamente a River Plate. Aunque tiene un buen feeling con el presidente de Boca, su identificación con la idiosincrasia del club de Brandsen 805 es menor.

Finalmente, en la carpeta aparece el nombre de Gerardo "Tata" Martino, aunque con un "asterisco insalvable". Martino fue la primera opción de Riquelme a mediados de 2023 cuando buscaba un técnico "consagrado". Sin embargo, el ex DT de Barcelona y la Selección Argentina, entre otros, rechazó la oferta argumentando que no era el momento adecuado debido a las elecciones del club y el contexto político. Tras su negativa, llegaron Jorge Almirón y Diego Martínez, y en los últimos dos años Boca no logró títulos ni clasificación a la Copa Libertadores. Martino, por su parte, dirigió al Inter Miami de Lionel Messi y dejó su cargo el año pasado por motivos personales.

Mientras se aguarda alguna declaración de Fernando Gago, en Boca Juniors ya se trabaja en lo que viene. El próximo partido será contra Tigre en Victoria, encuentro clave para asegurarse el primer puesto de la Zona A y la localía en las fases eliminatorias del certamen. Se espera que Mariano Herrón sea el encargado de dirigir al equipo de forma interina, como ha sucedido en crisis anteriores.