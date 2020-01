El delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich finalmente no será vendido a Brujas, de Bélgica, tras el incumplimiento de las condiciones acordadas por parte del club europeo.



Luego de los idas y vueltas del miércoles, la operación quedó definitivamente cancelada e incluso el club belga está próximo a cerrar a otro delantero.



La venta de Gaich había sido acordada "de palabra" durante la mañana del miércoles pero a la tarde todo quedó frenado por inconvenientes con los bonos y avales que el "ciclón" pretendía del club europeo.



Ante la exigencia de San Lorenzo, los directivos de Brujas cancelaron el viaje que tenían programado a Buenos Aires para supervisar la revisión médica de Gaich y en las próximas horas anunciarían como flamante refuerzo al checo Michael Krmencik, goleador de Viktoria Plzen en la liga local.



Mientras tanto, Gaich sigue concentrado con el seleccionado argentino sub 23 que esta noche cerrará la fase de grupos con el partido ante Venezuela.



"Ayer (por el miércoles) fue un día movidito porque Adolfo estaba a punto de ir a Buenos Aires. Deseo que no le afecte porque estaba entusiasmado con esta venta importante", reveló Fernando Batista, DT de Gaich en el equipo juvenil que busca uno de los dos pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Gaich, de 20 años, iba a ser transferido en catorce millones de dólares limpios por el noventa por ciento del pase y tenía acordado un contrato por tres temporadas.



Incluso, el delantero, según agregó el "Bocha" Batista" en radio La Red, estaba ilusionado con la posibilidad de jugar en el mítico estadio Old Trafford de Manchester United, rival de Brujas en los 16avos de final de la Liga de Europa.



Por su parte, el entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, señaló que prefiere "abstraerse" de la situación y centrarse en el partido del próximo lunes en Rosario ante Newell's Old Boys por la 18va. fecha de la Superliga.



Gaich tiene 20 partidos en la Superliga y seis goles desde su debut oficial en agosto del 2018 contra Unión de Santa Fe (1-1) cuando reemplazó a Nicolás Blandi, a los 17 minutos del segundo tiempo, bajo la conducción técnica de Claudio Biaggio.

Fuente: Agencia Télam