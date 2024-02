Se celebró el Grand Prix de tenis de mesa correspondiente al Circuito Nacional en Alta Gracia

La temporada 2024 para el tenis de mesa en Córdoba comenzó de la mejor manera. Este fin de semana se celebró el Grand Prix correspondiente al Circuito Nacional en Alta Gracia.

El torneo se disputó en el Polideportivo Municipal Alta Gracia organizado por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, junto con la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Se utilizaron las instalaciones del polideportivo que contó con 15 mesas de competencia y 4 de calentamiento sobre piso de parquet.

En singles, hubo acción para categorías Sub 9 hasta Sub 23 y Todo Competidor mientras que, en dobles, hubo categoría Sub 13 y Todo Competidor.

En el caso de dobles, la conformación de las parejas fue totalmente libre por lo que los jugadores integrantes de la pareja pudieron ser de distintas afiliadas.

CORDOBESES DESTACADOS:

Categoría Damas

SUB-19

3a. MARTINA OLIVA

Categoría Masculina

SUB-9

3° BRUNO OLIVA

SUB-17

3° FABRICIO JANER

SUB-23

2° IVO GUIÑAZU

3° MATIAS FERREYRA

Categoría Dobles

SUB-13

3° BRUNO(Córdoba) - SPINELLI (Bs.As.)