Racing Club venció 3-1 a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Vélez. Sin embargo, la clasificación quedó marcada por la controversia que generó el penal sancionado en el segundo tiempo por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Este martes, la Conmebol publicó los audios de la cabina del VAR que avalaron la decisión. En la revisión, a cargo del chileno Juan Lara, se escucha: “Tengo un antebrazo en la nuca y en el cuerpo”. Otro asistente agregó: “Es una carga por la espalda, imprudente para mí”. La conclusión fue determinante: “Balón aéreo, el defensor se despreocupa totalmente del balón y lo carga por atrás. Perfecto”.

La acción se produjo a los 35 minutos de la segunda mitad, cuando Emanuel Gularte empujó levemente a Adrián “Maravilla” Martínez dentro del área, luego de un rebote concedido por el arquero Brayan Cortés. El delantero académico transformó el penal en gol para el 2-1 parcial, que abrió el camino de la remontada sellada en el tiempo adicionado con el cabezazo de Franco Pardo.

En Peñarol la reacción fue inmediata. El técnico Diego Aguirre expresó su descontento en conferencia de prensa: “Si cobrás ese penal, tenés que cobrar diez por partido”. En tanto, David Terans fue categórico: “Nos echaron de la copa”. Otro futbolista, Javier Méndez, también se mostró sorprendido: “Me nombró a mí como infractor cuando no estoy en la jugada. Es raro que no lo hayan llamado desde el VAR”.

Mientras en Avellaneda la clasificación se celebra con intensidad gracias al doblete de Martínez y al gol de Pardo, en Montevideo persiste la bronca. Los audios oficiales ratificaron la sanción, aunque la polémica en torno a la jugada seguirá generando debate en las próximas horas.