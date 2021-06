Se conoció otro gesto de Diego Maradona de apoyo anonimo a los deportistas argentinos.

En el marco de un programa de la Tv Publica, Aylén Romachuck, periodista, profesora de Taekwondo, campeona sudamericana, panamericana y medalla de bronce en el mundial de Inglaterra, contó la emotiva anécdota con el mejor jugador de todos los tiempos.

"El taekwondo lo elegí como mi forma de mi vida y el fútbol que es una pasión que familia me contagió. Es difícil no amar el fútbol cuando vivís en una familia futbolera. Querían que sea el varón, el jugador de fútbol y salí para otro lado", expresó.

"Le conté del mundial, de todo lo que nos costaba a nosotros como atletas llegar. En ese momento yo tenía que viajar a la Copa del Mundo en Hungría. Me dice: ¿tenés plata? ¿Vas a poder viajar?'. Le dije: 'No, no sé si voy igual'. Me dice entonces: 'Bueno, quedate tranquila que yo te voy a ayudar'. Cuando me dijo eso se me larga todo el llanto. Nunca pensé en esa varita mágica que todos esperamos, llegara. Este deporte no es popular como el fútbol y que él se haya fijado en mi, en la carrera deportiva que tengo, para mi fue lo máximo. Que él me haya dado ese reconocimiento, para mi es como ser campeona del mundo".