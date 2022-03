Se disputó en Córdoba la primera etapa del Selectivo de Menores de Padel

Escuchá la palabra del Presidente de la Federación de Padel de la Provincia de Córdoba, Esteban Biasi en LA 580 DEPORTIVA de Radio Universidad

Se disputaron las categorías sub 12 (con carácter promocional), sub 14, sub 16 y sub 18. En la categoría masculina, el primer premio fue para las duplas Luna – Pedruelo (Sub-12), Córdoba Torres – Díaz (Sub-14), Maier – Rivero (Sub-16) y Ausburger – De Pascual (Sub-18).

En la categoría femenina, el primer lugar en el podio fue para Marcel – Dalmasso (Sub 12), Floriano – Propato (Sub 14), Suárez – Darboure (Sub 16) y Albornoz – Valenzuela (Sub 18).

“Tuvimos un gran comienzo del primer selectivo 2022 y una convocatoria histórica. 150 parejas de todo el país se hicieron presentes en Córdoba para disfrutar de un fin de semana a puro padel. Por mi parte estoy muy contento de que todo haya salido como lo planificamos. Una gran satisfacción que nos motiva a seguir trabajando para preparar una nueva fecha en Mendoza el mes que viene” sostuvo Santiago Brito, presidente de la APA que estuvo presente en Córdoba.

Entre partido y partido, jugadores y jugadoras pudieron también compartir momentos únicos en familia y con compañeros y compañeras de distintas provincias a los que volverán a ver muy pronto; el próximo capítulo del Selectivo de Menores tendrá lugar en el Arena Padel de Mendoza a partir del 22 de abril.