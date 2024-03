Se estanca la llegada de Weigandt a Inter Miami: lo que pide Boca y lo que esperan en Estados Unidos

Marcelo Weigandt finaliza su vínculo con Boca en junio y, pese a que había negociaciones avanzadas para extender, no renovará. El jueves se reunió con Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, y le avisó que tiene una oferta de Inter Miami de Estados Unidos para irse ahora, pero su intención es dejarle dinero al club. Sin embargo, el elenco de la Major League Soccer (MLS) no estaría dispuesto a pagar lo que quiere el Xeneize, tal como dejó en evidencia el padre del jugador con un durísimo posteo contra la dirigencia.

El conflicto explotó el viernes por la noche luego de que el padre del lateral de 24 años hiciera una publicación en su cuenta de Instagram acusando a la gestión del club de no dejarlo crecer. "Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre. O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan", disparó.

Lo cierto es que en la cuestión, hay dos posturas encontradas porque en Boca tenían la decisión tomada de renovarle al futbolista aceptando lo que propusiera y ya se lo habían comunicado al representante. No obstante, en medio de las charlas el Chelo apareció con esta propuesta, pero desde el club no quieren liberar al marcador de punta por un monto exiguo y piden un millón de dólares.

Si bien el elenco que tiene como entrenador a Gerardo Martino y cuenta con Lionel Messi como la gran estrella busca sumar un lateral en este mercado, que cierra el 24 de abril en la MLS, no estarían dispuestos a pagar esa suma. De hecho, un directivo importante del club le confesó que están "lejos" de lo que pagar lo que exige Boca. Aunque no pierden la fe de que los números bajen, ya que la necesidad de reforzarse ahí es alta especialmente tras la partida de DeAndre Yedlin, quien se fue al Cincinatti.

Por el momento, no parece sencillo que Inter y Boca lleguen a un acuerdo. Sin embargo, el Tata ya se comunicó con el defensor, que tiene todo acordado con el elenco propiedad de David Beckham. Desde Estados Unidos le ofrecen cuatro años de contrato y un salario mucho mayor al que hasta ahora percibe en Boca.

A esta historia también se suma otro aspecto que no hay que dejar pasar, y tiene que ver con que Weigandt es representado por Adrián Ruocco, el mismo agente de Valentín Barco y contra quien el presidente Juan Román Riquelme apuntó tras la partida del Colo ejecutando la cláusula de recisión. Incluso, la negociación para la renovación de ambos empezó al unísono, pero luego lo del defensor se estancó tras la salida del de Veinticinco de Mayo. Aún así, desde hace unas semanas en Boca tenían la decisión de aceptar sus condiciones, pero apareció Inter antes de que se firmara el acuerdo.

Por lo pronto, Weigandt sigue muy relegado en la consideración del entrenador Diego Martínez y para el duelo del domingo ante Racing volvió a quedar afuera de la lista de convocados. Hoy, en ese lugar, el cuerpo técnico prioriza a Luis Advíncula y Lucas Blondel, y en lo que va del año el Chelo no sumó ningún minuto de manera oficial.