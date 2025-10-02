Se filtró la camiseta negra que usaría la Selección Argentina en el Mundial 2026

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 trae muchas novedades para la Scaloneta, y no solamente en los jugadores jóvenes que presentaría en la plantilla debido al recambio generacional.

Es que, la Selección Argentina podría volver a utilizar el negro en una cita mundialista. Se trata de una camiseta suplente radicalmente distinta a la utilizada en Qatar 2022.

Este viernes el sitio especializado Opaleak, reveló la nueva indumentaria alternativa presentaría el negro como color predominante, en contraste con el violeta que caracterizó la versión anterior.

Cabe remarcar que el portal, es reconocido por su fiabilidad en adelantos de camisetas. A través de la red social X revelaron que, aunque el diseño introduce un cambio, los detalles de la prenda mantendrían elementos considerados “cábalas” por los argentinos.

Se trata de un modelo con un corte moderno y pensado exclusivamente para el certamen que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, donde la Scaloneta buscará defender la corona obtenida en 2022.