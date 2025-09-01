Se frustró el pase de Dibu Martínez al Manchester United y su futuro es incierto

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez quedó en una situación de incertidumbre tras confirmarse que el Manchester United desistió de contratarlo. A pesar de las gestiones avanzadas, el club inglés no llegó a un acuerdo económico con Aston Villa y optó por incorporar al joven arquero belga Senne Lammens, procedente del Royal Amberes.

El cambio de rumbo dejó al campeón del mundo con la Selección argentina sin destino definido en Europa. Para colmo, el entrenador del Aston Villa no lo convocó en la última fecha ante Crystal Palace, lo que reforzó las especulaciones sobre una inminente salida. En ese encuentro, el titular fue Marco Bizot y el suplente Sam Proctor, dejando al marplatense sin lugar en la consideración inmediata.

En este escenario, Galatasaray aparece como la opción más concreta para la continuidad del arquero argentino. El club turco, vigente campeón de la Superliga y participante de la próxima Champions League, busca reemplazante para Fernando Muslera. De concretarse la operación, Martínez compartiría plantel con Mauro Icardi, Davinson Sánchez, Nicolo Zaniolo, Leroy Sané y Victor Osimhen.

A menos de un año para el Mundial 2026, la definición de su futuro se volvió un tema clave para el arquero de la Selección argentina, que deberá resolver pronto su destino deportivo.