El español Rafael Nadal, 12 veces campeón en Roland Garros y considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, será la gran atracción de la edición del Grand Slam francés que comIenza hoy, en una época del año inusual que debió adaptarse a la situación que rige en el mundo por la pandemia de coronavirus, y de la que tomarán parte seis argentinos, encabezados por Diego Schwartzman, y con presencia en el cuadro femenino luego de seis años.



El tercer y último Grand Slam de 2020, que históricamente se juega durante la última semana de mayo y la primera de junio pero fue pospuesto por la pandemia, tendrá las presencias del "Peque" Schwartzman, 13 en el ranking mundial de la ATP, Guido Pella (37), Juan Ignacio Londero (68), Federico Delbonis (81) y Federico Coria (98) en el cuadro de varones, más la rosarina Nadia Podoroska (130), quien atravesó la clasificación y jugará entre las damas, algo que no sucedía desde 2014 cuando participó la santafecina de Sunchales Paula Ormaechea.



El gran imán en el predio ubicado en el coqueto barrio parisino de Bois de Boulogne, en el límite sureste de la Ciudad Luz, será "Rafa" Nadal, quien conquistó el certamen por primera vez hace 15 años, en la edición 2005 cuando venció en la final al argentino Mariano Puerta, y desde entonces acumuló una docena de trofeos, con un récord de 93 victorias y apenas dos derrotas, una marca impresionante que autoriza a pensar que irá en busca de su vigésimo Grand Slam, lo que le permitiría alcanzar al suizo Roger Federer, ausente este año.



Su gran enemigo es Djokovic, quien conquistó este año el abierto Australia, Dubai, Cincinnati y el lunes pasado Roma, y su marcha imparable tan solo fue detenida por el pelotazo involuntario que le aplicó a una jueza de línea en el US Open que motivó su descalificación en cuartos de final, en el partido que animaba con el español Pablo Carreño Busta.



El tercero en discordia será Thiem, dos veces finalista en París (en ambas cayó ante Nadal) y reciente ganador del US Open, el primer título grande de su carrera, a los 27 años.



Entre las damas, la favorita será la rumana Simona Halep (2), campeona en 2018, y las que pueden complicarla son la checa Karolina Pliskova (4), y la siempre vigente Serena Williams, quien a los 39 años no cesa en sus intentos hasta ahora fallidos de ganar su 24to, Grand Slam y alcanzar de una vez por todas a la australiana Margaret Court.

En cuanto a los argentinos, el "Peque" Schwartzman, reciente finalista en Roma, donde logró en cuartos de final la primera victoria de su carrera sobre Nadal, jugará en la ronda inicial ante el serbio Miomir Kecmanovic (40), un rival duro que viene de ganar su primer título en Kitzbuhel.



De todas maneras, Schwartzman, de 28 años, no debería tener problemas si repite el nivel que mostró ante Nadal o luego en las semifinales de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov, y si se instala en la segunda ronda le tocará el francés Corentin Moutet (70) o el italiano Lorenzo Giustino (156).



El bahiense Pella (37) comenzará ante el italiano Salvatore Caruso (84) y si lo pasa irá en segunda ronda ante el australiano John Millman (43) o el asturiano Carreño Busta (18), semifinalista del US Open.



El Grand Slam francés tendrá un "duelo" argentino de entrada, el que animarán el cordobés Juan Ignacio Lóndero (68) y Federico Delbonis (81), quienes ya se enfrentaron semanas atrás en Kitzbuhel con victoria del 'zurdo' de Azul.



El ganador del partido entre los argentinos jugará luego con el italiano Marco Cecchinato (110) o el talentoso australiano Alex De Miñaur (27).





El rosarino Coria (98), por primera vez en el "top 100" del ranking y por segunda en el cuadro principal de un Grand Slam, se medirá en la ronda inicial con el taiwanés Jason Jung (125), el mismo rival al que venció el mes pasado en su debut en el US Open.



En el caso de avanzar a la segunda ronda, Coria jugará su siguiente partido ante al francés Benot Paire (25) o el coreano Soonwoo Kwon (82).



Damas y dobles



En el cuadro de damas estará Podoroska (130), quien debutará ante la belga Greet Minnen (111), una rival que arrastra siete derrotas consecutivas en el circuito. Si la pasa, le tocará la también belga Kirsten Flipkens (79) o la kazaja Yuliya Putintseva (27).



En el cuadro de dobles, el marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marc Granollers, campeones este año en Buenos Aires, Río de Janeiro y Roma, irán en busca del título.



Respecto de las modificaciones con las anteriores ediciones, habrá algunas obligatorias como el protocolo sanitario en tiempos de pandemia, además los tenistas no podrán entrenar en las instalaciones de Roland Garros y solo acudirán para jugar los partidos, mientras que el resto de las jornadas podrán utilizar las canchas del lindero club Jean Bouin.



En tanto, la cancha central Philippe Chatrier estrenará su techo retráctil para garantizar el juego ante las inclemencias meteorológicas y los partidos contarán por primera vez con luz artificial únicamente para poder terminar los encuentros de los últimos turnos.