Se llevó a cabo el lanzamiento de la 27 edición de la Liga Cordobesa masculina de básquet

La cita se realizó en el Nuevo Parque Las Heras Elisa, situado en frente de la sede de la FBPC ubicada en calle Bv. Las Heras 360, de la ciudad de Córdoba. Luego del himno nacional argentino, el Presidente Carlos Battistoni se dirigió a los presentes y manifestó la importancia de este torneo para el básquet provincial y nacional.

Además agradeció a todos los clubes, que se inscribieron en número récord, para participar de esta histórica edición que lleva el nombre de Liga 100 años.

El torneo que otorga boletos para el pre-federal comienza el próximo fin de semana del 9 de junio. Ese día se realizará el juego de inauguración en el que la Alianza recibirá en Jesús María la visita de Sportivo Bolívar de Carlos Paz.

FORMATO DE DISPUTA

La Liga Cordobesa de Básquetbol Mayor se realizará en tres (3) Fases a saber:

FASE I (Serie Clasificatoria y niveladora, instancia regional) FASE II (Serie Clasificatoria, instancia provincial) FASE III (Serie Play Off)

SISTEMA DE DISPUTA

La FASE I y FASE II : se disputará por el Sistema de Liga, es decir la competencia de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

La FASE III : se disputará por el sistema de juegos Finales (PLAY OFF).

Desarrollo:

Teniendo en cuenta las Regiones conformadas por cercanía.

Región 1 (Equipos de As, Morteros y As, San Francisco)

Región 2 (Equipos de As. Sudeste, As. Villa maría y As. Oliva)

Región 3 y 4 (Equipos de As. Río Cuarto, As. Río Tercero y As Córdoba)

Fase I (Instancia Regional):

Se conformarán 8 Zonas (5 de 4 equipos y 3 de tres equipos), se disputará por sistema de liga jugando todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Zona A: Región 1 (4 Equipos)

Zona B: Región 2 (3 Equipos)

Zona C: Región 2 (3 Equipos)

Zona D: Región 2 (3 Equipos)

Zona E: Región 3 y 4 (4 Equipos)

Zona F: Región 3 y 4 (4 Equipos)

Zona G: Región 3 y 4 (4 Equipos)

Zona H: Región 3 y 4 (4 Equipos)

Fase II (Instancia Provincial):

Se divide en Fase de Provincial A y Fase de Provincial B

Se jugará por sistema de liga jugando todos contra todos de ida y vuelta.

Fase Provincial A : Clasifican los primeros y segundos de cada Zona de la Fase I, más los cuatro mejores terceros (20 Equipos en total divididos en 5 Zonas de 4)

Fase Provincial B : Jugarán los restantes 9 equipos divididos en 3 Zonas de 3.

Fase III (Instancia de Play Off):

Fase Provincial A: La jugarán los primeros y segundos de cada zona, más los dos mejores terceros.

Instancia de Play off : (Se informará a la brevedad)

Fase Provincial B : La jugarán los primeros de cada zona, más el mejor segundo

Semi final: Al mejor de 3 juegos (2º y eventual 3º juego en cancha del mejor ubicado)

Final: Al mejor de 3 juegos (2º y eventual 3º juego en cancha del mejor ubicado)

El Equipo Campeón obtiene una de las plazas destinadas al Pre federal (Clasificatorio a Liga Federal 2025).