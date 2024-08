Ramón Sosa, molesto porque no se concretó su pase a la Premier League, no quiere volver a jugar en Talleres. El atacante no está en la lista para enfrentar este viernes a Barracas Central en Buenos Aires, y ya avisó que tampoco enfrentará a River en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores.

El paraguayo está molesto con el presidente del club, Andrés Fassi. La oferta fue del Nottingham Forest. La dirigencia negoció pero no hubo acuerdo económico.

En Talleres responsabilizan a la dirigencia del Nottingham, a través de su presidente, Evangelos Marinakis Sokratis Kominakis, por haber cambiado los acuerdos verbales para la venta. Se había hablado de 15 millones de euros más bonos para el club cordobés.

Sosa no se reincorporó inmediatamente después de la Copa América a los entrenamientos de Walter Ribonetto: la transferencia se daba por hecha, aunque Talleres, que admitió las tratativas, nunca oficializó.

Hasta el momento, desde que llegó a principios del 2023 de Gimnasia La Plata, Sosa jugó 56 partidos en Talleres y convirtió 17 goles. Números que sostienen que se trató de uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino en el último tiempo. Así, por caso, se ganó un lugar en el seleccionado de su país y jugó la Copa América.

Vía: Diario Deportivo OLÉ