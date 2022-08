La primera fecha tendrá a Las Panteras y Perú frente a frente, en choque que se desarrollará este martes a las 21 y que le permitirá a la sanjuanina Candelaria Herrera presentarse de local por primera vez como integrante del seleccionado nacional.

or otro lado, Las Panteras fueron parte de la conferencia de prensa previa al torneo y luego realizaron una nueva práctica en UPCN.

El Pre Panamericano incluye también a Colombia y la Confederación Sudamericana de Vóleibol anunció que habrá dos cupos disponibles para Santiago 2023. Por ende, el partido entre Argentina y Perú es clave en el objetivo de intentar asegurarse buena parte de uno de los boletos a la competencia multideportiva más importante del continente. Además, este torneo en San Juan implicará la despedida de Las Panteras antes de jugar el Mundial, que comenzará a fin de mes.

Los antecedentes inmediatos entre Argentina y Perú incluyen seis partidos amistosos disputados recientemente en Santa Fe y Buenos Aires. En esa serie, Las Panteras ganaron los seis encuentros, aunque ambos planteles saben que ahora se trata de otras circunstancias.

Luego de la primera fecha, el cronograma establece que este miércoles se medirán Colombia y Perú, también a las 21 y en el complejo de Los Cóndotres, en Rawson.

Y en el cierre, el jueves se cruzarán Las Panteras y Colombia, en un duelo muy esperado. Es que las colombianas en el Sudamericano 2021 estuvieron a poco de dejar afuera del Mundial a Argentina; a la vez que en la Copa del Mundo el fixture determinó que ambos equipos midan fuerzas en la fase de grupos.

Pre Panamericano San Juan 2022 (En vivo por DeporTV y DirecTV)

09/08 21.00 ARG vs PER

10/08 21.00 COL vs PER

11/08 21.00 ARG vs COL