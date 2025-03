Se presentó la Copa Súper 20 en Rosario

En la tarde del domingo 2 de marzo, quedó presentada la Copa Súper 20 que se jugará en Rosario los días 3 y 4 de marzo y que tendrá como protagonistas a los cuatro mejores equipos de la primera fase a la temporada 2024/25 de la Liga Nacional.

La bienvenida estuvo a cargo de Sergio Guerrero, director de Competencias de AdC. “Para La Liga es el mejor evento que puede presentar en este momento, con los cuatro mejores equipos de la mitad del campeonato. Son equipos tradicionales de la competencia, con mucha historia y con un muy buen presente. Haber elegido una cancha neutral es otra forma de presentar el torneo”, indicó.

Y continuó: “venir a Rosario garantiza el espectáculo. La intención es llevar este tipo de torneos a lugares que tal vez no tengan la continuidad de eventos de Liga”, añadió. Por último agradeció a las autoridades de la Asociación Rosarina de Básquet como también a las del club Provincial por llevar adelante el evento.

En el Estadio Salvador Bonilla, Boca, Riachuelo, Instituto y Obras Basket irán por el título.

Por cada equipo estuvieron presentes José Vildoza y Gonzalo Pérez (Boca), Diego Figueredo y Sebastián González (Riachuelo), Lucas Victoriano y Leandro Vildoza (Instituto) y Diego Vadell y Pedro Barral (Obras).

Además, en representación del Club Provincial estuvo presente Adrián Ghiglione, director deportivo, quien expresó que “es un orgullo recibir el mejor básquet de Argentina, tener La Liga Nacional en nuestra ciudad y en nuestro club para nosotros es una satisfacción. También sirve para ver y aspirar a que algún equipo de Rosario pueda volver a competir en la máxima categoría del básquet nacional”, afirmó.

Las voces de los protagonistas

Gonzalo Pérez: “Estamos en un momento que nos encuentra sólidos con muchas ganas y con la ambición de venir en búsqueda de otro objetivo que nos planteamos al inicio de la temporada”.

“La institución tiene las aspiraciones máximas y de ir por todo. Nosotros conformamos una plantilla y trabajamos para eso todos los días. Nuestra planificación es ir partido a partido, buscando la mejor versión de Boca. Hasta el momento fuimos consiguiendo los diferentes objetivos que nos fuimos planteando. Para nosotros estar en esta Copa Súper 20 es muy importante. Sabemos que enfrentamos grandes rivales, pero nosotros nos preparamos para ganar y tenemos un equipo para lograrlo”.

José Vildoza: “Estamos contentos de estar acá y de haber cumplido uno de los objetivos de la temporada. Es un lindo desafío que tenemos por delante, estamos con muchas ganas”.

Sebastián González: “Está bueno que el torneo sea en una cancha neutral. No era un objetivo que teníamos en el inicio, pero después cuándo vimos que teníamos chances, todos queríamos estar. Para La Rioja y para Riachuelo, con su corta historia, es muy importante y queremos ir por más. Tenemos muchas ganas y deseos de ganar”.

Diego Figueredo: “Estoy contento por esta oportunidad que tiene Riachuelo. Somos un equipo peligroso donde no solo se destaca un jugador porque tenemos varios pilares ofensivos y defensivos. Creo que estamos preparados para afrontar estos partidos”.

Lucas Victoriano: “Es un acierto de La Liga traer un evento de esta magnitud a Rosario para que ciudades que no tienen un equipo en la máxima competencia puedan ver el mejor básquet de Argentina. Tengo buenos recuerdos de esta ciudad, ojalá que me quede grabado el club Provincial como me quedó grabado en su momento el estadio de Newell's Old Boys en mi paso por Olimpia”.

“Cada comienzo de temporada nos gusta estar dispuestos y preparados a disputar este tipo de torneos. Ojalá podamos estar a la altura de nuestra historia, logremos competir de la mejor manera y consigamos llevar otro título al club por cuarto año consecutivo”.

Leandro Vildoza: “Instituto es un equipo que está preparado para este tipo de definiciones. Mañana tendremos nuestra primera final”.

Diego Vadell: “Es una alegría estar en Rosario, conozco a su gente y sé que quieren mucho al básquet. También considero un acierto venir a lugares que no tienen equipos en La Liga Nacional, pero que tienen un gran público que puede disfrutar del evento”.

“Nosotros conformamos un nuevo plantel este año mezclando jugadores de experiencia con algunos jóvenes. Nuestros últimos dos meses fueron muy buenos y nos trajeron hasta acá. El equipo se focalizó en poder llegar y lo logró. Pienso que todavía tenemos un margen para mejorar”.

Pedro Barral: “Jugar un torneo de esta magnitud, con cuatro equipos de muy buen nivel, es algo por lo cual trabajamos. Me parece que el club está haciendo un trabajo muy interesante en todo sentido y hoy vernos en un torneo prestigioso como este habla bien de Obras”.

Cronograma de Partidos:

SEMIFINALES

Lunes 3 de marzo

Riachuelo vs Instituto – 19.00

Boca vs Obras – 21.30

FINAL

Martes 4 de marzo – 21.00

HISTORIAL:

La primera edición de la Copa S20 se llevó a cabo durante la temporada 2022/23 y el campeón fue Gimnasia de Comodoro Rivadavia al derrotar en la final a Obras Sanitarias 85-79, en el Templo del Rock de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en la segunda edición el ganador fue Quimsa que derrotó a Olímpico en La Banda por 97 a 80.