El campeonato de fútbol de Israel cuenta con la primera árbitro transgénero, Sapir Berman, quien anunció oficialmente su nueva identidad en una conferencia de prensa en la que confirmó que renunció a su nombre anterior, Sagi, porque se siente mujer.

"Siempre me vi como una mujer, desde que era muy joven. Al principio no sabía cómo definirlo, cómo llamarlo, pero siempre tuve un lado femenino y era la envidia de otras mujeres", comentó en diálogo con los periodistas.

Berman, de 26 años, recordó también: "Fui un hombre exitoso, tanto en la asociación de árbitros, como en la escuela y con las chicas. Era un hombre para todo el mundo, pero cuando estaba sola me sentía una mujer", confesó, en declaraciones que reprodujo la agencia italiana de noticias ANSA.

"Viví con esto durante 26 años, pero después de tanto tiempo decidí mostrarme al mundo tal como soy. No sólo por mí misma, sino por mis afectos, para que no me vieran sufrir", añadió.

Berman siempre tuvo un alto reconocimiento por su nivel arbitral, aunque en los últimos tiempos no tuvo designaciones porque se estaba sometiendo a un tratamiento hormonal.

La Federación de Fútbol de Israel y la Asociación nacional de Árbitros le dieron su total respaldo y realizaron consultas con la UEFA y con la FIFA para saber cómo proceder del modo adecuado en estos casos.

Télam