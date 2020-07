Se profundizan la incertidumbre y también las diferencias en torno al regreso a la actividad futbolística. Los números de contagios no ayudan y aquellos lugares que parecían lejanos al virus ahora han sido alcanzados y lo padecen.

Ya no es cosa del Área Metropolitana de Buenos Aires; la enfermedad se está extendiendo por todas provincias del país, de la que Córdoba no es la excepción.

¿En qué punto aparecen las diferencias? Como dijo Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata: “En un momento, cuando se hablaba de volver a jugar, parecías un insensible. Hoy, los que te decían insensible están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar".

Verón habló, sin decirlo de River Plate, el primero en parar y el que quiere volver para afrontar en las mejores condiciones posibles la Copa Libertadores de América, acatando la insólita presión de la CONMENOL para que los equipos de todos los países de Sudamérica se dispongan a participar del torneo, más allá de su situación sanitaria.

Pero Verón fue más allá. Le preguntaron si coincidía con lo que había dicho Carlos Tevez, quien manifestó que no era momento para que regrese el fútbol porque había gente que se estaba muriendo por el coronavirus. "La Brujita" marcó la cancha: “No comparto su mirada. Todos tuvimos a alguien cercano que estuvo enfermo. No me mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es decir que, si no volvemos, la televisión no paga más, tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana y el año que viene vemos. Pasa por ahí el tema".

En síntesis, Verón criticó la falta de resolución de la AFA por no definir el tema mucho antes cuando la situación era más clara y preocupante y no ahora cuando todo se ha complicado.