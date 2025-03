Se puso en marcha el AAT Challenger edición Córdoba

Cancha Central - start 10:00 [2] Matias Soto (CHI) vs [Alt] Nicolas Kicker (ARG) Not Before 12:00 Qualifying Final - [4] Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) vs [Alt] Wilson Leite (BRA) Qualifying Final - [2] Matias Soto (CHI) or [Alt] Nicolas Kicker (ARG) vs [7] Gonzalo Villanueva (ARG) Not Before 15:00 Ignacio Buse (PER) vs [7] Juan Pablo Ficovich (ARG) Cancha 1 - start 10:00 Followed By Qualifying Final - [WC] Santiago De La Fuente (ARG) vs [8] Valerio Aboian (ARG) Not Before 12:00 Qualifying Final - [6] Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs [12] Alex Barrena (ARG) Not Before 14:00 Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs Daniel Dutra da Silva (BRA) Cancha 3 - start 10:00 Qualifying Final - Kilian Feldbausch (SUI) vs [9] Pedro Boscardin Dias (BRA) [WC] Sean Hess (ARG) vs [10] Tomas Farjat (ARG) 67(0) 62 Followed By Qualifying Final - After suitable rest - [5] Guido Ivan Justo (ARG) vs [WC] Sean Hess (ARG) or [10] Tomas Farjat (ARG) Not Before 15:00 Gonzalo Bueno (PER) vs Pol Martin Tiffon (ESP)