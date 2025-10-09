Conmoción en Boca: así se detuvo el encuentro de la Reserva

El fútbol argentino se cubrió de luto tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una noticia que impactó de inmediato en la actividad deportiva del Club Atlético Boca Juniors. El deceso ocurrió este miércoles, cerca de las 19 horas.

La repercusión fue inmediata, provocando la suspensión de varios encuentros. Principalmente, el partido que disputaba la Reserva de Boca Juniors frente a Belgrano fue detenido a los 37 minutos del primer tiempo (PT). El equipo, dirigido por Mariano Herrón, jugaba en condición de local y, en el momento de la suspensión, caía 2-1 ante el Pirata.

Una vez confirmada la triste noticia, el árbitro del encuentro fue notificado de la situación, lo que llevó a la decisión de suspender el cotejo. La muerte de Russo no solo enlutó al Xeneize, sino a todo el fútbol nacional. Además de la Reserva, el partido que iba a disputar el equipo de futsal a partir de las 20:30 horas también fue suspendido.

El adiós al último campeón de la Copa Libertadores

Miguel Ángel Russo, quien permanecía en su casa de la Capital Federal rodeado por sus familiares y seres queridos, murió a los 69 años. Su huella en la institución Xeneize es considerada imborrable: fue el último director técnico en conquistar la Copa Libertadores con Boca Juniors, hazaña lograda en 2007. A lo largo de su carrera dejó su marca en diversos clubes, tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo a Rosario Central y a Millonarios de Colombia.

El Club Atlético Boca Juniors emitió un comunicado oficial manifestando su profunda tristeza. En el mensaje, la institución destacó que Miguel “deja una huella imborrable” y será “un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

Como señal de respeto, el club comunicó cómo se llevará a cabo el último adiós. El velatorio de Russo se realizará en el Hall Central de Brandsen 805. Los fanáticos y el público en general podrán despedir al DT este jueves, en un horario extendido de 10:00 a 22:00 horas. El viernes, la despedida continuará de 10:00 a 12:00 horas. Para preservar la intimidad familiar, el club solicitó que se prohíba estrictamente tomar fotos o filmar en el lugar.

A raíz de este fallecimiento, la Liga Profesional de Fútbol también tomó la decisión de postergar el encuentro que Boca debía disputar ante Barracas Central.