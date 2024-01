Se viene el Grand Prix de Alta Gracia

Se encienden los motores de la Temporada 2024 correspondiente al Circuito Nacional FATM tanto para categorías Menores como Todo Competidor.

Esta vez, ya se palpita el Grand Prix de Alta Gracia, Córdoba, en el arranque del año oficial. El torneo se disputará desde el 16 al 18 de febrero en el Polideportivo Municipal Alta Gracia, de la ciudad cordobesa.

La competencia, organizada por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, junto con la FATM, se realizará en las instalaciones del polideportivo ubicado en las intersecciones de Bolivia y José Hernández y contará, como es habitual para un torneo de este calibre en la ciudad cordobesa, con 16 mesas de competencia sobre piso de parquet.

Ubicada a 36 kilómetros de la capital provincial, se trata de una sede bien acostumbrada a recibir competencias de diversos deportes tanto de nivel nacional como internacional, incluso de nuestro tenis de mesa año tras año.

En singles, habrá acción para categorías Sub 9 hasta Sub 23 y Todo Competidor mientras que, en dobles, habrá categoría Sub 13 y Todo Competidor, claro.

En el caso de dobles, se recuerda que la conformación de las parejas es totalmente libre por lo que los jugadores integrantes de la pareja podrán ser de distintas afiliadas. La inscripción está abierta también para jugadores libres y extranjeros y su cierre final será el sábado 10 de febrero a las 16.00.

IMPORTANTE: Quienes estén registrados en la nueva página de FATM (www.fatm.com.ar) antes del cierre de inscripción, tendrán una bonificación del 10% en las inscripciones que deban abonar efectivamente (válido solamente para categorías individuales).