El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, manifestó que el gobierno nacional está preparando un comunicado en el que anunciará la suspensión del fútbol profesional en Argentina hasta el próximo 31 de marzo.

"Lo va a anunciar Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deporte de la Nación). Están terminando de redactar la resolución que yo ya conozco y ahora vamos a esperar los tiempos del Estado para que la den a conocer", dijo.

El dirigente gremial dijo que ayer tuvo una reunión en Casa de Gobierno y que también habló con todos los capitanes de los equipos que participan en la Copa de la Superliga y en la Primera Nacional.

"Esto es tomar una decisión orgánica. Hemos hablado con todos los futbolistas, no sólo algunos", manifestó.

Consultado sobre la actitud de River Plate de no jugar ante Atlético Tucumán, el sábado pasado, Marchi, sin ser contundente, pareció insinuar su contrariedad por la medida tomada por los Millonarios.

En ese sentido, expresó: "Hay que terminar con ese tema, tendrá que discutirse en otro momento. Hoy, lo más importante no es si jugaron o no, sino esta pandemia que necesita que estemos unidos y no tomando decisiones individualistas".