Segundo partido ganado por el equipo de Lucas Victoriano en el Súper 20

La Gloria con un quinteto inicial que da miedo a cualquier rival. Romano, Gallizzi, Whelan, Cuello y Chiarini empezaron a buscar la segunda victoria de la gloria.

Defensa sólida y ataque contundente, estilo “Victoriano” desde el primer minuto de juego. Con el primer triple de Mateo Chiarini la hinchada empezó a alentar. Luego Tayavek Gallizzi encajó una volcada que hizo vibrar el aro. Primeros dos minutos de juego y el marcador es favorable a los cordobeses por 9 a 2. Gran asociación entre Gastón Whelan Gallizzi.

El “Taya”, el que mejor: jugando, anotando y defendiendo. A cuatro minutos del final hicieron su ingreso Amicucci y Copello. En la contra la “Gloria” siguió efectiva pero la defensa se vio desdibujada ante la eficacia del equipo rival, que a base de triples se metió en el partido.

La mano del DT se evidenció en los cambios que activaron a Instituto, pero el rival siguió acercándose en el marcador. Finalizado el primer cuarto la gloria se quedó con la ventaja 30 a 25 por sobre los misioneros.

En la segunda mitad no encontró el rumbo el equipo de Lucas Victoriano y el aro estuvo cerrado. Chiarini y Copello se buscan e intentan pero el aro sigue sin abrirse. Oberá lo dio vuelta, gracias a Slider, que convirtió una serie de triples, dos minutos después de comenzado el segundo cuarto poniendo el marcador 33 a 30. El “Taya” reingreso para despertar a la gloria en un partido muy peleado y picado. Un ida y vuelta constante en donde Romano y Chiarini levantaron al público glorioso y mejoraron el juego de los albirrojos.

El resultado es una muestra de lo que es el partido. El marcador no cambia, está en empate o a favor de algún equipo por uno y se cambia todo el tiempo. El “Loku” intentó de 3 y no pudo, pero después buscó el rebote y convirtió. A un minuto del final del primer tiempo el resultado y el juego está más que reñido. No hubo ventaja en el resultado en el segundo cuarto. Tayavek Gallizzi fue lo mejor de la gloria en el primer tiempo.

Iniciado el tercer cuarto volvió el “quinteto inicial” que intentó mejor el juego. Tayavek metió un tapadón que ensordeció a todos y además adelantó a la gloria. Mientras el mejor jugador de Oberá tuvo su propio tema con la hinchada. La gloria empezó a adelantarse en el resultado y de a poco se hizo superior en el juego. Promediando el tercer cuarto el resultado fue 58 a 50 en favor de la gloria. El ida y vuelta se acrecentó con el correr del partido.

Pero a falta de cuatro minutos de que termine el tercer tiempo la gloria hizo cuatro puntos seguidos y dejó el marcador 62 a 53. Federico Elias intentó varias veces desde tres y pudo seguir su gran racha como contra Comunicaciones. Amicucci ayudó en defensa y Copello convirtió en ataque. A falta de sesenta segundos que finalice el tercer cuarto la diferencia en el marcador fue de diez puntos. Y a treinta del final Chiarini elevó la ventaja. Gallizzi jugó con gran nivel de selección y por eso se llevó el MVP del partido.

Últimos diez minutos para que el equipo de Victoriano sentencie el partido. Cuello encesta de dos y Copello de tres para seguir estirando la ventaja. El equipo misionero jugó un gran partido pero la gloria y su público hicieron la diferencia. Amicucci ganó muchas pelotas, con ella ganó las faltas que luego se hicieron puntos. El marcador siguió con una diferencia de diez puntos a falta de cuatro minutos para el final.

El “Loku” y Taya entraron a tratar de sentenciar el partido. Los dos tenían 16 puntos. Pero el “83” se adelantó y convirtió para poner 85 a 74 a tres de que se acabara el partido. Los pibes de la Gloria entraron para poner punto final a la historia y al grito de “vamos los pibes” el partido terminó 96 a 81.

El lunes Instituto se medirá a Regatas a las 21:30 en el Angel Sandrín.