Semifinales Top 10 A Córdoba 2025: Jockey, Tala, Universitario y Córdoba Athletic buscan la final

EL DÍA D PARA EL RUGBY CORDOBÉS

El rugby cordobés ingresa en su etapa más decisiva: las semifinales del Top 10 A, que se disputarán este sábado 1 de noviembre en el Jockey Club Córdoba. El Jockey Club no solo es la sede de las semifinales, sino que también albergará la final el sábado 8 de noviembre, tras adjudicarse la organización mediante un concurso de propuestas realizado en agosto pasado.

Los cuatro equipos que lucharán por el máximo título provincial son Jockey CC, Tala RC, Universitario y Córdoba Athletic. Se espera que la jornada sea la "fiesta del rugby amateur de la provincia", con un marco espectacular y tribunas preparadas para albergar a siete mil personas.

LOS CRUCES DEFINIDOS Y LOS ANTECEDENTES

La jornada presentará dos duelos con mucha historia y promesas de intensidad.

1. Jockey CC vs. Córdoba Athletic

El primer cruce está programado para las 12:30 en el "Castillo" del Jockey.

Jockey CC llega con una gran regularidad, siendo el líder de la fase regular con 17 triunfos y solo 1 derrota. Además, es el campeón de 2021 y 2022, y ha mostrado un alto nivel ofensivo.

Córdoba Athletic es el bicampeón defensor (2023-2024). El equipo logró su clasificación a las semifinales en la última fecha de la fase regular, tras vencer a Universitario por la mínima (26-25).

Historial reciente: Jockey ganó los dos enfrentamientos previos entre ambos equipos en lo que va del año. Dado que ambos han sido los más regulares de las últimas temporadas, se anticipa un partido muy intenso y cerrado.

2. Tala RC vs. Universitario

El segundo duelo se jugará a continuación del primero, a partir de las 14:45.

Tala RC finalizó segundo en la fase regular y llega con un plantel que combina figuras jóvenes y jugadores de experiencia. El club busca volver a la gloria después de su última consagración en 2018.

Universitario fue tercero y sorprendió con su campaña. Pese a ser uno de los clubes más laureados, no logra el título desde 1977 y es la primera vez que llega a semifinales con este formato de torneo.

Historial reciente: En la temporada 2025, la "U" venció a Tala en ambos enfrentamientos directos. Universitario ganó un cruce previo por 26-23.

CÓMO Y DÓNDE VIVIR LA FIESTA DEL RUGBY

Las semifinales del Top 10 A Córdoba 2025 prometen fuertes emociones y los encuentros podrán seguirse en vivo.

Sede y acceso: Las puertas del Jockey Club Córdoba se abrirán a las 10:00. El ingreso general será por Celso Barrios 1.100.

Servicios: Habrá un FanFest, zona de juegos, espacio gastronómico y asistencia médica. Además, se dispondrá de una zona especial para personas con discapacidad.

Estacionamiento: El público general deberá estacionar dentro del óvalo del Hipódromo.

Transmisión: Ambos partidos serán transmitidos en directo por DirecTV Sports. Los suscriptores de DirecTV también pueden acceder al streaming en vivo desde la plataforma oficial, disponible en computadoras, tablets y celulares.

La jornada se presenta como un campo de batalla donde los sueños se deciden por detalles, donde cada equipo, con su historia y presente, juega su mano más fuerte, al igual que un mazo de cartas donde solo los ases llegan a la mesa final para definir quién se lleva el premio mayor.