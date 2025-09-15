Una de cal y otra de arena

La fecha 31 de la Primera Nacional dejó sensaciones encontradas para los equipos cordobeses: un Estudiantes de Río Cuarto que celebró un triunfo vital y un Racing de Nueva Italia que lamentó una derrota amarga.

Estudiantes festeja la punta de la Zona B

El "Celeste" de Río Cuarto se impuso por 1-0 ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Antonio Candini, en un encuentro correspondiente a la Zona B. El único gol del partido fue obra de Lucas González, a los 34 minutos del primer tiempo. Este resultado le permitió a Estudiantes alcanzar la cima de su grupo, sumando 56 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de Mendoza, que aún debía jugar su partido.

El partido fue parejo en la primera mitad, con pocas chances claras, aunque la visita tuvo una a los 21 minutos que fue bien tapada por el arquero Olivera. Tras el gol de González, el equipo dirigido por Iván Delfino ganó confianza y casi aumenta la diferencia con un cabezazo de Antonini atajado por Ledesma. En el complemento, Estudiantes priorizó la defensa y el contraataque, cediendo la posesión a Mitre, que generó peligro pero se encontró nuevamente con un sólido Olivera a los 24 minutos. Hacia el final, Galván pudo haber sellado el 2-0, pero su remate dio en el palo. La victoria se cimentó en la efectividad, el trabajo defensivo y la destacada actuación de su arquero. El próximo desafío para Estudiantes será visitar a Chaco For Ever.

Racing se aleja del Reducido en la Zona A

En contraste, Racing de Nueva Italia sufrió un duro traspié al caer 0-1 frente a Güemes, en Santiago del Estero, en un encuentro de la Zona A de la Primera Nacional. El gol para los locales fue marcado por David Véliz, a los 21 minutos de la primera parte.

Con esta derrota, la "Academia" se mantiene en el décimo puesto de su zona, con 38 puntos, quedando a cuatro unidades de Deportivo Maipú, el último equipo en clasificar al Reducido por el segundo ascenso. A Racing le quedan tres encuentros clave: recibirá a San Martín de Tucumán el próximo domingo 21 a las 17:00, luego visitará a Tristán Suárez y cerrará como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta, con fechas y horarios aún por confirmar. Este resultado representa un golpe significativo para sus aspiraciones de ascenso.