Una de cal y otra de arena

La fecha 31 de la Primera Nacional dejó sensaciones encontradas para los equipos cordobeses: un Estudiantes de Río Cuarto que celebró un triunfo vital y un Racing de Nueva Italia que lamentó una derrota amarga.

Estudiantes festeja la punta de la Zona B

El "Celeste" de Río Cuarto se impuso por 1-0 ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Antonio Candini, en un encuentro correspondiente a la Zona B. El único gol del partido fue obra de Lucas González, a los 34 minutos del primer tiempo. Este resultado le permitió a Estudiantes alcanzar la cima de su grupo, sumando 56 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de Mendoza, que aún debía jugar su partido.

Estudiantes (RC) 1-0 Mitre (SdE) | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona B)

El partido fue parejo en la primera mitad, con pocas chances claras, aunque la visita tuvo una a los 21 minutos que fue bien tapada por el arquero Olivera. Tras el gol de González, el equipo dirigido por Iván Delfino ganó confianza y casi aumenta la diferencia con un cabezazo de Antonini atajado por Ledesma. En el complemento, Estudiantes priorizó la defensa y el contraataque, cediendo la posesión a Mitre, que generó peligro pero se encontró nuevamente con un sólido Olivera a los 24 minutos. Hacia el final, Galván pudo haber sellado el 2-0, pero su remate dio en el palo. La victoria se cimentó en la efectividad, el trabajo defensivo y la destacada actuación de su arquero. El próximo desafío para Estudiantes será visitar a Chaco For Ever.

Racing se aleja del Reducido en la Zona A

En contraste, Racing de Nueva Italia sufrió un duro traspié al caer 0-1 frente a Güemes, en Santiago del Estero, en un encuentro de la Zona A de la Primera Nacional. El gol para los locales fue marcado por David Véliz, a los 21 minutos de la primera parte.

Atlético Güemes (SdE) 1-0 Racing (C) | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona A)

Con esta derrota, la "Academia" se mantiene en el décimo puesto de su zona, con 38 puntos, quedando a cuatro unidades de Deportivo Maipú, el último equipo en clasificar al Reducido por el segundo ascenso. A Racing le quedan tres encuentros clave: recibirá a San Martín de Tucumán el próximo domingo 21 a las 17:00, luego visitará a Tristán Suárez y cerrará como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta, con fechas y horarios aún por confirmar. Este resultado representa un golpe significativo para sus aspiraciones de ascenso.