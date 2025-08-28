La Federación de Béisbol y Sóftbol de Córdoba anuncia que septiembre será un mes cargado de emociones y de actividad para sus seleccionados, con participación en tres importantes torneos, nacionales e internacionales, que reflejan el crecimiento del deporte en la provincia.

Torneo “Abrazo de Maipú” en Buenos Aires

Jugadores cordobeses formarán parte de la Selección Argentina mayor y U23, que competirán en el prestigioso Torneo “Abrazo de Maipú” en la ciudad de Buenos Aires. La presencia de representantes de nuestra federación en el plantel nacional es motivo de orgullo y un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de atletas y entrenadores.

Juegos JADAR: Córdoba compite en Béisbol5

La provincia será protagonista en los Juegos de Alto Rendimiento Deportivo (JADAR), presentando su equipo de Béisbol5, la variante urbana y dinámica avalada por la WBSC, que fomenta la inclusión y la práctica flexible del béisbol.

Selección femenina rumbo al Panamericano en Venezuela

A partir del 16 de septiembre, la selección femenina de sóftbol viajará a Venezuela para disputar el Panamericano, contando con la presencia de cuatro jugadoras de Córdoba. Esta convocatoria destaca el trabajo en equipo y el crecimiento exponencial del sóftbol femenino local.

La Federación celebra estos logros, resultado colectivo de clubes, entrenadores, jugadoras y jugadores, e invita a la comunidad a acompañar y apoyar a los equipos cordobeses durante este mes inolvidable para el deporte provincial.