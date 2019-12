Serena Williams, histórica tenista estadounidense, se refirió a un tema que mantiene en vilo al deporte mundial: la enorme desigualdad de ingresos entre el femenino y el masculino.

"Trabajé igual de duro desde que tenía tres años o antes, definitivamente sé que toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel y no me deberían pagar menos por mi género", remarcó Serena.

Luego, en diálogo con el portal Tennis World USA, concluyó: "No merezco menos porque tengo pechos y ellos no".