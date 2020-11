Sergio Santos Hernández dejó su cargo en la selección Argentina para sumarse al Zaragoza, de la Liga Endesa, y aseguró que cumple uno de los grandes objetivos de su carrera deportiva, algo que ya había anunciado una vez finalizada la participación en el Mundial de China, dónde se colgó la medalla plateada.

"Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, y en este caso es Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad basquetbolera, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y se dio justo ahora", explicó el director técnico.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 estaban anunciados como el último torneo del Oveja al frente del combinado nacional, sin embargo, su presencia en dicha cita hoy no se puede asegurar. "Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir...", contó el DT. De todos modos, su contrato con Zaragoza termina al final de la temporada.

Hernández le agradeció a la CABB por cómo se manejaron ante esta situación y destacó que no le pusieron trabas para cumplir uno de sus sueños. "Primero quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté conforme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez"