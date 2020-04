El Oveja Hernández reveló qué opción consideraría como prioridad y lo haría alejarse de la Selección y perderse los Juegos, aunque por ahora no tiene nada definido ya que su contrato con la CABB vence en diciembre de este año y aún no se ha sentado a dialogar con el presidente, Fabián Borro.

¿Qué tiene que pasar para que Hernández no esté en Tokio?

"Que venga una propuesta interesante de un buen equipo europeo, por ejemplo", responde con contundencia el Oveja, quien argumenta que "yo podría hacerme el romántico para la nota, te podría decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, que la camiseta de la Selección es lo único, pero la realidad es otra. Yo no me pongo el cassette. Tengo claro que no voy a dejar de ir a Tokio por fichar por un equipo normal, como no tengo dudas que la Selección será siempre lo más importante de mi carrera, pero a la vez mantengo el desafío de dirigir afuera y tengo 56 años".