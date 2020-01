El Manchester United empató con el Wolverhampton por la tercera ronda de la FA Cup. El equipo dirigido por Ole Solskjaer no pudo romper el cero y sólo consiguió rescatar un punto.

Pero ese punto es bueno si se tiene en cuenta la gran salvada del “Chiquito” Romero. El argentino sacó una pelota imposible.

Tras un corner, un delantero de los Wolves quedó solo frente al arco y fusiló al portero. Parecía gol pero el ex-Monaco metió una atajada a puro reflejo.

Incredible save by Sergio Romero 🧤



He's on top form as per in the #EmiratesFACup pic.twitter.com/XAlbinUoBZ