Anteriormente, en los cuartos de final, el seleccionado argentino venció por 28-14 a Irlanda, y en el primer día de acción, en la fase de grupos, cayó por 14-12 frente a los propios europeos, se impuso por 40-12 sobre Fiji (e igualó así la mayor diferencia en un encuentro frente a los isleños en la historia, la misma que en el 33-5 conseguido en Los Ángeles 2005) y triunfó por 43-12 sobre Japón.

Ya con su lugar para los Juegos Olímpicos de París 2024 asegurado, los dirigidos por Santiago Gómez Cora también se quedaron con el segundo puesto en la temporada, la cual se convirtió en la mejor marca histórica del elenco nacional en el World Rugby Seven Series.

LOS PUMAS 7'S 10-7 SAMOA (domingo)

En lo que fue un duelo sumamente complejo para Los Pumas 7's, pese al tempranero try anulado de Agustín Fraga, les costó sobreponerse a su rival debido al poderío físico del mismo. Inclusive, por momentos fue Samoa el dominador del partido y hasta llegó a apoyar de la mano de Vaa Apelu Maliko. Pasados unos minutos, con poca profundidad por parte de ambos equipos, Argentina, después de tanto buscarlo, llegó al try de la mano de Germán Schulz, aunque Santiago Vera Feld no pudo anotar la conversión y el elenco oceánico continuó en ventaja. El complemento se jugó por completo en el terreno de los isleños, quienes mantuvieron una sólida e impenetrable defensa lejos de su ingoal hasta casi el final del encuentro, cuando tras una larga jugada colectiva, apareció Santiago Álvarez Fourcade para dar vuelta el resultado, el cual no se volvió a mover y los dirigidos por Santiago Gómez Cora accedieron a su sexta final de la temporada.

Formación de Los Pumas 7's: 6. Santiago Álvarez Fourcade, 3. Germán Schulz, 11. Luciano González Rizzoni, 1. Rodrigo Isgró, 2. Santiago Vera Feld, 5. Agustín Fraga, 14. Joaquín Pellandini.

Suplentes: 13. Marcos Moneta, 21. Mateo Graziano, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 7. Alejo Lavayén.

Los Pumas 7's-Fiji: horario y cómo ver la final del Seven de Londres

Los Pumas 7's se enfrentarán ante Fiji en la gran final del Seven de Londres, luego de lo que fue la victoria ante Samoa en la semifinal del torneo. El encuentro lo podrás seguir en vivo en Star+.

¿A qué hora y por dónde ver la gran final del Seven de Londres?

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora se medirá ante el conjunto isleño este domingo desde las 13:26 de Argentina, en vivo en Star+ , con los relatos de Facundo Quiroga y Eduardo Simone.

Los Pumas 7's se clasificaron por sexta vez a una final en la presente temporada del Circuito Mundial, logrando el Oro en dos de ellas (Hamilton y Vancouver). Cabe recordar que en la fase de grupos de Londres, ambos equipos ya se enfrentaron, con goleada a favor de Los Pumas 7's por 40-12.