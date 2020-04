En la actualidad, la ex tenista reside en los Estados Unidos. Con motivo del avance de la pandemia de coronavirus en el país norteamericano, la rusa eligió aislarse en uno de sus hogares.

Pero, más allá del confinamiento y para mantener un contacto cercano con sus seguidores, Sharapova hizo un anuncio en su cuenta de Twitter que sorprendió a todos: publicó un número de teléfono para que la gente le escriba.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS