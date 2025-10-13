Silbidos en el Monumental: River sumó otra derrota y preocupa su presente

River Plate sumó una nueva caída en el Torneo Clausura al perder 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un momento crítico, con seis derrotas en los últimos siete partidos y una marcada falta de respuesta futbolística.

El único tanto del encuentro fue convertido por el chileno Iván Morales, quien aprovechó una falla del arquero Franco Armani en el primer tiempo. Pese a contar con varias ausencias por lesiones y convocatorias a selecciones nacionales, el conjunto local no logró imponer su juego ni generar peligro sostenido en el área rival.

Durante gran parte del partido, Sarmiento mostró orden y determinación. El equipo conducido por Facundo Sava presionó alto en el inicio de las jugadas y luego se replegó con eficacia. El arquero Lucas Acosta fue una de las figuras, al contener los intentos del Millonario y sostener el resultado hasta el final.

River, que presentó desde el inicio al juvenil Thiago Acosta, no logró revertir su flojo presente y continúa sumando preocupaciones de cara al cierre del año. Con esta derrota, el equipo de Núñez compromete su posición en la tabla anual y deberá mejorar para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.