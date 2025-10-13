River Plate sumó una nueva caída en el Torneo Clausura al perder 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un momento crítico, con seis derrotas en los últimos siete partidos y una marcada falta de respuesta futbolística.

Silbidos en el Monumental: River sumó otra derrota y preocupa su presente

El único tanto del encuentro fue convertido por el chileno Iván Morales, quien aprovechó una falla del arquero Franco Armani en el primer tiempo. Pese a contar con varias ausencias por lesiones y convocatorias a selecciones nacionales, el conjunto local no logró imponer su juego ni generar peligro sostenido en el área rival.

Durante gran parte del partido, Sarmiento mostró orden y determinación. El equipo conducido por Facundo Sava presionó alto en el inicio de las jugadas y luego se replegó con eficacia. El arquero Lucas Acosta fue una de las figuras, al contener los intentos del Millonario y sostener el resultado hasta el final.

River, que presentó desde el inicio al juvenil Thiago Acosta, no logró revertir su flojo presente y continúa sumando preocupaciones de cara al cierre del año. Con esta derrota, el equipo de Núñez compromete su posición en la tabla anual y deberá mejorar para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.