Simone Biles visita Argentina

Buenos Aires Recibe a la Leyenda de la Gimnasia

La Argentina recibirá la próxima semana a una de las deportistas más destacadas de todos los tiempos: la estadounidense Simone Biles. Considerada una de las máximas figuras de la historia olímpica, Biles desembarcará en Buenos Aires a partir del 6 de octubre para una serie de eventos.

Esta visita de lujo para el deporte argentino se realiza en el marco de la designación de la ciudad como "Capital Mundial del Deporte de 2027". Buenos Aires obtuvo este reconocimiento internacional al imponerse en la elección ante Porto Gaia (Portugal) en mayo, destacándose por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo. La elección fue realizada por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), una fundación asociada a la UNESCO.

A través de un video, Biles, nacida el 14 de marzo de 1997 (28 años), expresó su entusiasmo, confirmando que estará en la Ciudad de Buenos Aires "por unos días".

Una Agenda Oficial de Experiencia y Motivación

La agenda de la deportista está oficialmente confirmada e incluye dos actividades centrales, ambas con cupo limitado y que requerirán inscripción previa:

Charla Motivacional: El miércoles 8 de octubre, a las 10 de la mañana, Biles brindará una charla titulada "El poder de creer" en la Sede del Gobierno porteño. Clínica de Gimnasia Artística: El jueves 9 de octubre, a las 17 horas, la gimnasta llevará adelante una clínica en el Parque Olímpico de Villa Soldati. Esta actividad, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, está destinada a jóvenes talentos, quienes podrán nutrirse de su vasta experiencia y conocimiento.

El Legado Inigualable de Biles

Simone Biles no solo maravilla al mundo con sus actuaciones, sino que ostenta el título de la gimnasta más condecorada de la historia.

En su trayectoria, Biles ha obtenido 11 medallas olímpicas en tres Juegos, de las cuales 7 son de oro, dos de plata y dos de bronce. En los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, subió a lo más alto del podio en las finales del concurso por equipos, concurso completo y salto. Además de sus logros olímpicos, cuenta con 30 podios mundiales, totalizando 23 preseas doradas, 4 de plata y 3 de bronce en Campeonatos Mundiales.

Un hito que subraya su dominio es que es la única gimnasta en la historia que ha ganado seis títulos mundiales en el concurso completo.

Si bien sigue en actividad, Biles, quien está casada con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, no ha confirmado su retiro, aunque aceptó no estar segura de competir en Los Angeles 2028, Juegos a los que llegaría con 31 años.

Referente Más Allá del Deporte

La trascendencia de Biles va más allá de los récords y las medallas. Se ha destacado como una figura clave en la necesidad de cuidar la salud mental en el deporte.

Además, su historia la convierte en una referente de la lucha contra el abuso. Biles fue una de las víctimas de abuso de Larry Nassar, el exmédico de la federación de gimnasia de los Estados Unidos. La estadounidense demostró una gran determinación al denunciar no solo el hecho, sino también al “sistema que permitió ese abuso”. Gracias a su impacto social, en 2022 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Joe Biden.