Sin emociones: River igualó ante Independiente sin goles

River aguantó en el Libertadores de América y empató 0-0 ante Independiente por la cuarta fecha de la zona B del Torneo Clausura.

El arquero del millonario, Franco Armani, fue la figura del partido con varias intervenciones claves que sirvieron para mantener el resultado, ante un Independiente que tuvo dos goles anulados por el VAR.

Si bien River no jugó su mejor partido, rescató un punto valioso en una cancha difícil, y alcanzó la cima de la zona igualando los puntos de San Lorenzo.

El equipo de Gallardo no generó casi situaciones de gol ni desplegar el buen fútbol que venía luciendo en las últimas fechas. Con la cabeza puesta en los octavos de Libertadores, el millonario perdió una pieza clave: el defensor Germán Pezzella se tuvo que retirar lesionado tras un desafortunado choque con Walter Mazzanti.

Dos realidades diferentes: por un lado River sigue invicto y puntero, y en cambio, Independiente, aún no conoce la victoria en el Torneo Clausura.

Los conjuntos argentinos jugarán copas internacionales la semana que viene: el Millonario irá a Paraguay para chocar contra Libertad este jueves a las 21.30. Por otro lado, se medirá frente a la Universidad de Chile, este miércoles a las 21.30.