A partir de la muerte de Diego Maradona se especuló con la posibilidad que se suspendiera la próxima fecha. De todas formas, la AFA confirmará que finalmente habrá fútbol aunque sin partidos el viernes y con modificaciones en el cronograma estipulado.

Esos encuentros eran Vélez-Gimnasia (pasó al sábado a las 19.20), Godoy Cruz-Banfield (pasó al sábado a las 21.30) y Huracán-Patronato (pasó al domingo a las 21.30).

COPA DIEGO ARMANDO MARADONA



Sábado 28 de noviembre



RACING vs. UNIÓN

Hora: 17.10



COLÓN vs. INDEPENDIENTE

Hora: 19.20



VÉLEZ vs. GIMNASIA

Hora: 19.20



ROSARIO CENTRAL vs. RIVER

Hora: 21.30



GODOY CRUZ vs. BANFIELD

Hora: 21.30



Domingo 29 de noviembre



DEFENSA Y JUSTICIA vs. CENTRAL CÓRDOBA (SdE)

Hora: 17.10



BOCA vs. NEWELL´S

Hora: 19.20



LANÚS vs. TALLERES

Hora: 21.30



HURACÁN vs. PATRONATO

Hora: 21.30



Lunes 30 de noviembre



ALDOSIVI vs. ARGENTINOS

Hora: 17.10



ATLÉTICO TUCUMÁN vs. ARSENAL

Hora: 19.20



ESTUDIANTES vs. SAN LORENZO

Hora: 21.30