La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha este viernes en Miami, donde enfrentará a Venezuela desde las 21. Será el primero de los amistosos de esta fecha FIFA, en el Hard Rock Stadium, el mismo estadio donde levantó la Copa América 2024.

Lionel Scaloni aprovechará el partido para mover el banco y darle minutos a varios jugadores que vienen con poco rodaje. Messi, que arrastra una seguidilla importante con Inter Miami, no sería titular y podría ir al banco para descansar.

En el último cruce entre ambos, la Albiceleste se impuso 3 a 0 en el Monumental, con doblete del capitán y otro de Lautaro Martínez. Ahora, el de Pujato buscará mantener el ritmo competitivo y seguir afinando detalles pensando en el Mundial 2026.

Del otro lado estará Venezuela, que llega golpeada tras quedarse afuera del Repechaje rumbo al Mundial y con nuevo técnico: Oswaldo Vizcarrondo, ex defensor con pasado en el fútbol argentino, quien reemplazó a Fernando Batista.

El partido será dirigido por la estadounidense Tori Penso y podrá verse por TyC Sports, Telefe y DSports. Después del duelo ante la Vinotinto, Argentina cerrará la gira con un nuevo amistoso frente a Puerto Rico, también en Estados Unidos.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.

DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Datos del partido

Hora: 21:00 (Argentina)

TV: TyC Sports, Telefe y DSports

Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos)

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami