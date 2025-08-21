Sin Messi y con doblete de Suárez, Inter Miami eliminó a Tigres y avanzó a semifinales

Inter Miami logró imponerse 2-1 a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del certamen. El conjunto dirigido por Javier Mascherano no contó con Lionel Messi, marginado por una lesión en el aductor derecho, pero encontró en Luis Suárez a su gran figura.

El delantero uruguayo marcó los dos tantos del equipo estadounidense desde el punto penal, mientras que Ángel Correa descontó para el conjunto mexicano, alcanzando su quinto gol en el torneo y consolidándose como máximo artillero de la competencia.

Sobre el cierre del encuentro, Tigres estuvo cerca de igualar el marcador: un cabezazo de Iván López impactó en ambos postes y salió, dejando sin premio al visitante.

En la próxima instancia, Inter Miami se enfrentará al ganador del cruce entre Toluca y Orlando City.