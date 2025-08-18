En una jornada atípica de lunes, el Masters 1000 de Cincinnati será el escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad que está definiendo una era en el tenis mundial. El italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo y campeón defensor, se medirá ante su más cercano perseguidor, el español Carlos Alcaraz, en una final que promete ser electrizante y que tiene mucho más en juego que un simple trofeo.

Este enfrentamiento será la cuarta final que se disputa entre sí en lo que va del año 2025, lo que demuestra el dominio absoluto que ambos jugadores han ejercido en el circuito. El historial de finales de este año favorece a Alcaraz, quien se impuso en las definiciones del Masters 1000 de Roma y en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Sin embargo, Sinner se quedó con la victoria en el último y más prestigioso duelo, la final de Wimbledon, lo que añade un condimento extra a este partido. La final en Cincinnati, además, será la primera que se dispute sobre cancha dura en 2025, una superficie en la que ambos han demostrado ser letales.

Más allá de la gloria de conquistar uno de los torneos más importantes de la gira, el resultado de este partido tendrá un impacto directo en la cima del ranking mundial. Si Sinner logra defender su corona, no solo retendrá su título, sino que también ampliará su ventaja de puntos de cara al US Open, el último Grand Slam del año que comienza el próximo 24 de agosto. Por otro lado, si la victoria queda en manos de Alcaraz, el español se adueñará del número uno del mundo en la clasificación virtual, asestando un golpe anímico importante a su rival.

Ambos jugadores llegan a esta instancia con la mira puesta en el US Open, y el campeón de Cincinnati se posicionará como el máximo favorito para quedarse con el título en Flushing Meadows. La presión es alta, las expectativas son enormes y el mundo del tenis se prepara para presenciar una batalla que quedará en la historia. En la rama femenina, la final también promete un gran espectáculo con el enfrentamiento entre el número uno del mundo, Iga Swiatek, y la italiana Jasmine Paolini.