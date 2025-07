Solana Sierra avanza a octavos en Wimbledon y empieza una nueva historia en el tenis

Solana Sierra llegó para romper todos los esquemas. La marplatense se quedó en la última ronda de la clasificación y fue "perdedora afortunada", aprovechó esa oportunidad y está dando que hablar en Londres. Este viernes superó a la española Cristina Bucsa por 7-5, 1-6 y 6-1 y se metió en la segunda semana del tercer Gran Slam de la temporada.

• Solana Sierra inició su inserción al profesionalismo en 2018, cuando comenzó a disputar los primeros torneos ITF mientras continuaba con su carrera como junior. Desde entonces, disputó en el país 20 torneos de este circuito (para los cuales recibió WC en los 6 primeros, dado que no tenía ranking para jugarlos) más 3 ediciones del Argentina Open. Sus mejores resultados fueron: 7 títulos, 2 finales y 4 semifinales.

• En 2024 Solana ganó 6 títulos, de los cuales 4 fueron en el país y en torneos organizados por la AAT. Compitiendo en casa sumó 170 puntos, que fueron importantes para definir su entrada a torneos más grandes. Este año logró meterse en el top 100 y, con esta semana en Wimbledon, ya figura 65° en el ranking en vivo.

• Desde la salida de la pandemia hasta hoy, la cantidad de torneos femeninos en casa creció año a año. Se enumeran a continuación la cantidad de competencias ITF por temporada: 2022: 7 2023: 12 2024: 14 (récord histórico) 2025: van 4 y hay otras 4 confirmadas La inversión total en este concepto asciende a los 1.235.000 dólares. En 2024, Argentina fue el país de la región con mayor cantidad de torneos femeninos. El 40% de los mismos se jugaron acá. Un total de 92 tenistas argentinas disputaron al menos uno de estos torneos. Entre todas obtuvieron 540 puntos para el ranking WTA. Hubo 3 argentinas en el top 100 después de 18 años y 5 top 200 después de 15 años.

• Como se remarcó en muchas ocasiones, el modelo de desarrollo deportivo impulsado por esta gestión se sustenta en la organización de competencias en casa, con resultados más que exitosos tanto en el casode los varones como de las mujeres.

Aquí, una declaración de la Vicepresidenta 3ª de la AAT, Florencia Labat, en torno a este tema: “Cuando asumimos en 2018 hicimos un diagnóstico general y entendimos que nuestro modelo de desarrollo debía basarse en brindar más oportunidades a los tenistas argentinos en general, en lugar de apoyar carreras individuales, al margen de que eso también existe con la gestión de becas oficiales, invitaciones a torneos y todo el acompañamiento que les ofrecemos. Así fue como empezamos a organizar un número cada vez mayor de torneos hasta llegar, en el caso de las mujeres, al récord de 2024, cuando se jugaron en el país 14 fechas del ITF World Tennis Tour, además del Argentina Open. Los resultados de ese proceso están a la vista”.

Sobre Solana Sierra en particular, comentó: “A Solana por supuesto la conocemos desde muy chica y siempre la tuvimos en cuenta. De hecho, la convocamos como sparring para la primera serie que jugamos cuando llegó Mercedes (Paz) a la capitanía, en 2019. Con 15 años, Solana fue parte de la preparación del equipo antes de viajar a Medellín. Después, debutó oficialmente en Salinas 2022, donde ganó todos los partidos que jugó. Ese fue un punto de inflexión para ella, a punto tal que semanas después llegó a la final de Roland Garros junior. El resto de la historia es conocida”.

• Más allá de esto, por Solana (así como por juniors destacados de distintas categorías) se han gestionado apoyos oficiales, principalmente de ENARD y Secretaría de Deportes de la Nación, además de habérsele otorgado las mencionadas invitaciones a sus primeros torneos.

Siendo una de las juveniles más destacadas de su generación y habiendo realizado todo el recorrido por el circuito de Menores, sus resultados la llevaron a participar en las selecciones de todas las categorías juveniles: Sub 12 (3° puesto en el Sudamericano Bolivia 2016), Sub 14 (1° puesto en el Sudamericano Ecuador 2018 y 12° en el Mundial de Prostejov) y Sub 16 (1° puesto en el Sudamericano Chile 2019 y 13° puesto en el Mundial de EEUU).

Después de ser sparring en 2019, su debut oficial en la Selección Mayor se produjo en Salinas 2022, donde ganó los cuatro partidos que disputó.

• En 2024 Argentina fue reconocida por la ITF con el Silver Award del programa Advantage All, que premia a las naciones que logran avances significativos en la promoción de la igualdad de género en el tenis mediante iniciativas de entrenamiento, arbitraje y liderazgo. Quedó segunda detrás de Australia y por delante de Francia.

Información bindada por la Asociación Argentina de Tenis.