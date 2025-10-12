La mejor raqueta del país, nuevamente campeona

Solana Sierra, la número 1 de Argentina y mejor raqueta del país, se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca tras superar a la serbia Lola Radivojević en sets corridos. La marplatense se impuso con autoridad, con parciales de 6-3 y 6-1.

Esta victoria marca el cuarto título del 2025 para Sierra y el segundo de la categoría WTA 125, después del que había obtenido en abril de este año en Antalya, Turquía. Sierra volvió al circuito después de un mes de ausencia para jugar en el polvo de ladrillo de Mallorca. Se presentó en el cuadro como la primera favorita y conquistó el título perdiendo un solo set en los cinco partidos que disputó.

Victoria clara a pesar de la lluvia

La final, que fue interrumpida por la lluvia, se definió con claridad a favor de la argentina. El partido se detuvo en el primer set cuando la marplatense mantenía una ventaja de 4-2. Tras la reanudación, cerró el primer parcial 6-3. El segundo set se liquidó de manera contundente en solo 33 minutos, con un 6-1.

Gracias a este nuevo logro, Solana Sierra ascenderá 15 puestos en el ranking mundial. La jugadora, que ocupaba el puesto 86, pasará a estar 71 en el ranking WTA, volviendo a estar cerca del Top 70.

Un 2025 de hitos históricos

Solana Sierra sumó un nuevo capítulo a su "2025 soñado". Entre sus grandes logros de la temporada se encuentran haberse convertido en la número 1 de la Argentina y haber alcanzado los octavos de final de Wimbledon. En el Grand Slam británico, la marplatense hizo historia al convertirse en la primera "lucky loser" en la era abierta en llegar a esa instancia.

La satisfacción de la campeona fue mayor aún en Mallorca, ya que recibió el trofeo de manos de Gabriela Sabatini, quien es una de las máximas referentes de la historia del tenis nacional y acompañó la parte final del torneo español.